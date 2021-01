Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Lage/RKI

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Lage/RKI:

"Bis Ende des Jahres haben wir Corona im Griff, verspricht Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Das "Aber" folgt allerdings auf dem Fuße: Aber bis dahin könne es sogar noch schlimmer werden, wenn wir uns nicht alle zusammenreißen. Also keine Reisen und nur die allerallernötigsten Kontakte im privaten Bereich. Neben dem Risiko im Privaten hat das RKI nun endlich einmal auch das Risiko im Job in den Fokus gerückt und die Arbeitgeber geradezu angefleht, Homeoffice überall dort möglich zu machen, wo es nur irgend geht. Nicht für immer, aber immer öfter. Dazu braucht es Vertrauen von beiden Seiten, dem Unternehmen und dem Mitarbeiter. Das Vertrauen in die Expertise des Fachmanns Wieler sollte es doch in diesen schweren Zeiten möglich machen."/yyzz/DP/he