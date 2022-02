Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona-Lockerungen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Lockerungen:

"Als vergangenen September erstmals nach einem "Freedom Day" gerufen wurde, also dem Ende der Corona-Eindämmung, war das Signal fatal: Wenige Wochen später rollte die Delta-Welle durchs Land. Und jetzt? Inzwischen ist die Lage eine komplett andere. Ein enormer Anteil der Bevölkerung ist geboostert oder genesen, und ja, auch viele Menschen sind an Corona gestorben. Zwar kämpfen Kliniken wegen vieler positiv getesteter Mitarbeiter mit Personalengpässen. Aber die Sorge, die Intensivstationen könnten mit Omikron-Patienten volllaufen, ist endgültig verflogen. Denn die Mutante macht selten schwer krank. Selbst RKI-Chef Lother Wieler sieht deswegen das Ende der Plage in Sicht."/ra/DP/he