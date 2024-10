Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Cybermobbing

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Cybermobbing:

"Die Innenminister der Länder hätten am liebsten einen neuen Straftatbestand für Cybermobbing. Aber auch das geht an der Realität vorbei, denn es gibt bereits entsprechende Regeln: Beleidigungen und Bedrohungen sind strafbar. Das Problem liegt nicht in fehlenden Gesetzen, sondern in der mangelnden Durchsetzung. Es reicht nicht, mit Symbolpolitik und leeren Maßnahmen so zu tun, als würden wir das Problem in den Griff bekommen. Die Lösung liegt darin, dass Eltern konsequenter handeln, Lehrkräfte endlich besser geschult werden und die bestehenden Gesetze konsequent durchgesetzt werden. Sonst bleibt die Realität bestehen: Mobben ist für Täter zu oft folgenlos."/yyzz/DP/he