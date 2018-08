Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Einwanderungsgesetz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Einwanderungsgesetz:

"Deutsche Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Doch selbst gut integrierte Asylbewerber, die Deutsch sprechen, eine Ausbildung gemacht und Aussicht auf einen festen Job haben, werden des Landes verwiesen, wenn ihr Asylantrag scheitert. Das ist ungefähr so, als würde jemand mit dem Hinterteil umstoßen, was er mit den Händen aufgebaut hat. Logisch und konsequent ist es jedenfalls nicht. Es spricht deshalb viel dafür, abgelehnten Asylbewerbern einen "Spurwechsel" in Richtung Zuwanderung zu ermöglichen, wenn sie klar definierte Qualifikationen vorweisen können. Davon klar abzugrenzen bleibt das Asylrecht. Hier geht es nicht um Nützlichkeitserwägungen, sondern darum, Menschen Schutz vor Verfolgung und Krieg zu gewähren. Daran darf sich nichts ändern."/yyzz/DP/nas