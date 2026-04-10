DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.668 +0,2%Euro1,1685 +0,1%Öl102,2 +8,4%Gold4.722 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Führungsstil von Kanzler Merz

13.04.26 05:34 Uhr

OSSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Führungsstil von Kanzler Merz:

"Die Methode von Friedrich Merz, mit Zurückhaltung zu führen, kommt an ihre Grenze. Jetzt, da der Irankrieg den Aufschwung gefährdet, da Katherina Reiche mit ihren Alleingängen das Kabinett blamiert und die SPD immer noch allen Ernstes die Steuern erhöhen will, schlägt zwangsläufig die Stunde des Kanzlers. In diesem Durcheinander ist Merz gezwungen, seine Zurückhaltung aufzugeben. Nie hatte er mehr Prokura für einen robusten Führungsstil. Nie war es plausibler, spürbare Entlastungen der Unternehmen und Leistungsanreize für Arbeitnehmer gegen die SPD durchzusetzen. Der Koalitionszoff komme gerade, vor dem angekündigten Sommer der Reformen, zur Unzeit, heißt es. Dabei stimmt womöglich das Gegenteil. Merz hat jetzt viele dornige Chancen."/yyzz/DP/he