Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu geplantem Recht auf Reparatur

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu geplantem Recht auf Reparatur:

"Raus aus der Wegwerfgesellschaft, rein in mehr Nachhaltigkeit - das muss die Devise für die Zukunft sein. Dass Hersteller die Lebensdauer von Elektroprodukten bisweilen künstlich verknappen oder keine Reparaturmöglichkeiten zulassen, damit Verbraucher zu Neuanschaffungen gezwungen sind, ist gestrig. Für die Wirtschaft ist das Umdenken freilich eine Herausforderung. Schließlich leben Hersteller davon, immer neue Produkte und Innovationen an den Mann und die Frau zu bringen. Wenn Verbraucherschützer in Deutschland neben einem staatlichen Zuschuss zu den Reparaturkosten außerdem fordern, die Firmen stärker an diesen Kosten zu beteiligen, schießt das etwas übers Ziel hinaus."/zz/DP/jha