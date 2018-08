Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Iran-Deal

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Iran-Deal:

"Mühsam ist seinerzeit das Atomabkommen mit dem Iran ausgehandelt worden. US-Präsident Trump hat den seiner Meinung nach schlechten Deal dennoch aufgekündigt. Die Konsequenzen zeigen, welche Macht der Twitter-Wüterich auf der Weltbühne hat. Denn die US-Sanktionen legen auch den Handel anderer Länder mit dem Iran lahm. Es bleibt zu hoffen, dass die EU sich nicht von den Strafmaßnahmen der Vereinigten Staaten einschüchtern lässt. Das sogenannte "Blocking Statute" zu reaktivieren, also Mitgliedstaaten zu verbieten, sich an US-Sanktionen zu halten, ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein wichtiges Symbol Sollte die EU doch noch einknicken, wäre das für den Iran ein verheerendes Zeichen. Und es würde jegliches Gewicht der Europäer in künftigen Verhandlungen zunichtemachen."/be/DP/he