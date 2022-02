Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kritik an Lauterbach

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kritik an Lauterbach:

"Statt für seinen Kurs der Vorsicht zu werben, schadet Lauterbach mit übertrieben und hergeholt wirkenden Todeszahlen der eigenen Glaubwürdigkeit. Dass seine Kritiker ihn nun als "Angstminister" titulieren, ist zwar ziemlich platt, dürfte aber bei nicht wenigen Menschen verfangen. Es bleibt abzuwarten, ob eine Corona-Debatte auf diesem Niveau zu vernünftigen Lösungen führt. Fakt ist in jedem Fall, dass täglich immer noch mehr als 200 Menschen an oder mit der Infektion sterben. Und natürlich kann es nicht nur darum gehen, das Gesundheitswesen vor Überlastung zu bewahren. Es muss auch Ziel sein, die Zahl der Todesopfer so schnell und so weit wie möglich zu reduzieren. Ein wenig Vorsicht für eine gewisse Zeit kann da nicht schaden."/kkü/DP/he