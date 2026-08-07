DAX 26.348 +0,8%ESt50 6.532 +0,4%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,43 -0,3%Nas 26.491 +0,5%Bitcoin 56.287 +1,0%Euro 1,1557 +0,3%Öl 82,6 +0,1%Gold 4.335 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mehrwertsteuer erhöhen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mehrwertsteuer erhöhen:

"Lebensmittel sind spürbar teurer als vor einigen Jahren. Ein Vorschlag von Ökonom Clemens Fuest, könnte da noch einen draufsetzen. Fuest möchte den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abschaffen. Statt 7 Prozent würden dann die üblichen 19 Prozent fällig. Eines der größten Probleme bei der Mehrwertsteuer ist, dass sie Menschen mit wenig Geld härter trifft. Ärmere Menschen müssen einen größeren Teil ihres Einkommens für Dinge des täglichen Bedarfs ausgeben und spüren die volle Härte der Steuer. Was es bringen soll, den Menschen erst mehr Geld wegzunehmen und dann einen Teil dieses Geldes zurückzugeben, wird nicht ganz klar. Wer die Mehrwertsteuer sozialverträglicher machen will, sollte sie senken, statt sie zu erhöhen."/yyzz/DP/he