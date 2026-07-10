Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Nato-Gipfel

10.07.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Nato-Gipfel:

"Um was ging es in den Gesprächen denn wirklich? Dass Bundeskanzler Friedrich Merz tags darauf den Kauf von US-Tomahawk-Flugkörpern verkündete, ist ja kein Zufall. Es verfestigt sich der Eindruck, dass sich die Europäer mit solchen Deals kurzfristiges Wohlwollen der Supermacht erkaufen - und damit Zeit, um das Bündnis neu, also eurozentrischer, aufzustellen. Vielleicht ist das nötig. Lächerlich ist hingegen, sich für das gemeinsame Bekenntnis zur Beistandspflicht zu feiern. Der Artikel 5 des Nato-Vertrags ist schließlich der Wesenskern des Bündnisses."/yyzz/DP/he