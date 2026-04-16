DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 +0,9%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.472 -0,4%Euro1,1785 ±0,0%Öl98,12 -0,1%Gold4.805 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street letztlich höher -- Netflix-Zahlen überzeugen -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf
Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu neuen Elterngeld-Zahlen

17.04.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu neuen Elterngeld-Zahlen:

"Die tendenziell rückläufigen Geburtenzahlen hat der staatliche Bonus nicht stoppen können. Familienpolitische Subventionen allein bringen keinen Baby-Boom. Wichtiger ist ein Lebensumfeld, das Familien im Alltag stützt. Allem voran: bezahlbarer Wohnraum, flexible Arbeitsmodelle und eine Kita- und Ganztagsschulgarantie. Eine Garantie für einen Anstieg der Geburtenzahl ist all das aber auch nicht. Denn auf die Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen, wirkt ein gesellschaftlicher Wertewandel, der Individualismus über Familie stellt, gepaart mit Unsicherheiten wie Klimakrise und Kriegen. Für Frauen ist Mutterschaft längst kein Automatismus mehr; Karriere und Selbstverwirklichung wiegen schwerer als bei früheren Generationen."/yyzz/DP/he