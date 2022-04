Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ostermärschen/Ukraine-Krieg

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Ostermärschen/Ukraine-Krieg:

"Mit einfachen Slogans wird man der Sache nicht gerecht. "Frieden schaffen ohne Waffen" ist solch eine Parole, siehe die Ostermärsche. Doch so wünschenswert dies ist: Wie sollte das in der aktuellen Situation gelingen? In der Ukraine säumen die Leichen Ermordeter die Straßen, legen Soldaten ganze Städte in Schutt und Asche, mehren sich die Hinweise auf Kriegsverbrechen. Natürlich schaffen auch Waffen alleine keinen Frieden. Doch verhandelt es sich aus einer Position der Stärke heraus erfolgreicher als aus der Defensive. Auch geht es längst um mehr als die Ukraine. Sollte Putins Armee einen militärischen Erfolg erzielen, gefährdete dies die gesamte europäische Sicherheitsordnung. Dann würde die Tyrannei einen Triumph feiern."/yyzz/DP/he