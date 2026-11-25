OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Pushbacks:

Darf ein Land Migranten gewaltsam zurückweisen, wenn diese von einem Drittstaat gezielt zur Grenze getrieben werden, um die EU zu destabilisieren? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat darauf nun eine Antwort gegeben. Den Staaten wird ein Recht zugeschrieben, ihre Außengrenzen zu verteidigen. Andererseits lässt er keinen Zweifel daran, dass Grenzschutz nicht zur Entmenschlichung führen darf. Der Gerichtshof hat die klassische Asyl-Logik verschoben: Nicht mehr allein der Schutzbedürftige steht im Mittelpunkt, sondern auch die Integrität nationaler Grenzen. Für die EU setzt das Urteil einen Rahmen, der weder Humanität noch staatliche Handlungsfähigkeit opfert./yyzz/DP/mis