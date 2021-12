Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Putin/Biden

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Putin/Biden:

"Nicht nur Russland hat sich vom Westen abgewandt. Auch die Türkei geht ihren eigenen Weg. Nach China wollen führende westliche Politiker nicht mehr reisen, Mitglieder der chinesischen Staatsführung hat man ihrerseits in der EU noch länger nicht gesehen. Die Briten haben die EU verlassen. Osteuropäische Staaten fremdeln ebenfalls. Vor diesem Hintergrund greift es zu kurz, Russland einseitig für Differenzen mit den USA und der EU verantwortlich zu machen. Nachdem jahrelanges Werben um eine Partnerschaft ungehört blieb, vollzieht sich in Moskau nun ein Kurswechsel wie auch in anderen Regionen der Welt. Es gibt wenig Grund, sich darüber zu beklagen, zumindest hätte es Dutzende Gelegenheiten gegeben, diesen Umstand zu verhindern."/kkü/DP/he