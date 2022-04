Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Putin/Gas

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Putin/Gas:

"Russlands Präsident gefällt sich in der Rolle, den Westen vor sich hertreiben zu können. Dazu gehört es, den Abnehmern russischer Gaslieferungen die Zahlung der Rechnung in Rubel aufzuzwingen. Ab 1. April tritt ein entsprechendes Dekret in Kraft, das aber wohl gleichzeitig dafür sorgt, dass sich für die Abnehmer im Westen erst mal kaum etwas ändert, der russische Rubel gleichwohl stabilisiert würde. Demnach soll ein Bezahlsystem möglich sein, bei dem das Geld in Euro an die noch nicht von den westlichen Finanzsanktionen betroffene Gazprombank gezahlt, dann umgetauscht und schließlich in Rubel nach Russland überwiesen wird. Bis auf Weiteres sieht es also danach aus, dass Deutschland weiter Gas aus Russland beziehen kann und Moskau daran verdient."/yyzz/DP/he