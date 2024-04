Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Recherchen über Atomausstieg

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Recherchen über Atomausstieg

In der Machtformel, die hier offensichtlich angewandt wurde, taucht die Öffentlichkeit, tauchen die Wähler nur als Störfaktor auf, den es möglichst schlau zu umgehen gilt. "Dann ziehen wir der Debatte den Stecker", frohlockte laut Recherchematerial einmal ein Mitarbeiter Robert Habecks. Was für ein Satz. Die möglichen wirtschaftlichen Schäden, die der Atomausstieg angerichtet hat, werden eines Tages andere beheben, wenn sie dazu politische Mehrheiten finden. Wirtschaftsminister Habeck und seine Amtskollegin Steffi Lemke vom Umweltministerium aber sind in der Pflicht, unverzüglich den Glaubwürdigkeitsverlust von Politik einzudämmen, soweit das noch möglich ist./yyzz/DP/zb