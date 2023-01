Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Scholz/Südamerika

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Scholz/Südamerika:

"Chile und Argentinien besitzen mit ihren riesigen Lithium-Vorkommen jenen Rohstoff, der als Bestandteil von Batterien für die E-Mobilität unerlässlich ist und bis jetzt immer noch in rauen Mengen aus China nach Deutschland kommt. Zudem verfügt Argentinien über große Schiefergasvorkommen, die es gern als Flüssiggas exportieren würde - auch nach Deutschland, wo die Versorgung mit russischem Gas infolge des Ukraine-Kriegs der Vergangenheit angehört. Und wie wichtig der Erhalt des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien für das Weltklima ist, steht außer Frage. Es gibt also reichlich Gründe, die Partnerschaften für die Zukunft auf ein neues Level zu hieven."/ra/DP/stw