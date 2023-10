Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Solidarität mit der Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Solidarität mit der Ukraine:

"Selenskyj glaubt offensichtlich den Worten von US-Präsident Joe Biden, dass die Solidarität mit seinem Land im Kampf gegen Putins Truppen grenzenlos sei. Doch in Wahrheit hat Biden in den USA bereits keine Mehrheit mehr für seine Milliarden US-Dollar teure Ukraine-Politik. Geld, das viele kriegsmüde US-Bürger lieber in die Sanierung von maroden Straßen und Schulen investiert sehen wollen als in Bomben und Raketen für die Ukraine. Die Revolte der Republikaner im US-Parlament dürfte nur ein Vorgeschmack auf die nächste Präsidentenwahl 2024 sein. Dann droht Bidens Abwahl. Ohne die Militär- und Wirtschaftshilfen der USA würde die Ukraine jedoch innerhalb weniger Wochen kollabieren."/zz/DP/he