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Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Sommerinterview von Steinmeier

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Sommerinterview von Steinmeier:

"Das ZDF-Sommerinterview von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heiß diskutiert - hätte er vor der AfD warnen dürfen? Ein "erklecklicher Anteil" der Deutschen schwanke derzeit nicht zwischen links oder rechts, sondern "die wählen gegen das System der Demokratie". "Überparteilichkeit" sei daher "nicht mehr ausreichend". Gewagte Töne - und die wenigen, die ihm zur Ehre gereichen. Im Grundgesetz steht nichts von Neutralität des Staatsoberhaupts. Steinmeier nutzt diesen Spielraum. Er hat auch allen Grund dazu. Ob das Erstarken der AfD die Demokratie gefährdet, ist umstritten. Von der Hand zu weisen sind solche Befürchtungen nicht. Wenn der Bundespräsident sie teilt, dann darf er die Bevölkerung darüber nicht unterrichten - er muss."/yyzz/DP/he

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