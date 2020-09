Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Tarifverhandlung öffentlicher Dienst

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Tarifverhandlung öffentlicher Dienst:

"In der Sache geht es um die eine große Kernfrage: Ist die Corona-Krise nun Grund, besonders sparsam zu sein, weil die Kassen leer sind? Oder ist die Krise ein besonderer Anlass, hart arbeitenden und nicht eben üppig entlohnten Beschäftigten etwa in der Pflege mehr Geld zu zahlen? Für beide Positionen gibt es gute Argumente. Pauschal eine Lohnpause zu fordern verbietet sich also. Pauschal allen deutlich mehr Geld zu zahlen wird aber nicht möglich sein. Ein Ausweg könnte sein, nach Berufsgruppen zu differenzieren. Auch könnten die Tarifpartner eine Übergangslösung vereinbaren, so wie es die Metallindustrie gemacht hat - und dann neu verhandeln, wenn die Krise hoffentlich bald zu Ende geht."/yyzz/DP/he