Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Treffen Lawrow/Baerbock

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Treffen Lawrow/Baerbock:

"Dort einer der gewieftesten Diplomaten der Welt, hier die im doppelten Sinne grüne Ministerin, der es zugleich an Forschheit nicht mangelt: Schon von ihrer Vita her treffen zwei Menschen mit beträchtlichen Gegensätzen aufeinander. Es wäre wünschenswert, dass sich daraus gegenseitiger Respekt ergibt und keine Geringschätzung. Etwas bewirken wird Baerbock in Moskau gleichwohl nicht. In Genf laufen die Sicherheitsgespräche mit den USA, auf EU-Ebene wird über Sanktionen verhandelt, und der Ukraine-Konflikt ist Thema im Normandie-Format. Alle Kontakte in diesen Runden gestalten sich schwierig, was nicht nur an den Russen liegt. Auch die USA haben ihre Interessen und finden dafür Verbündete in Europa."/yyzz/DP/he