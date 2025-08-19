DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.840 -1,5%Euro1,1705 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.353 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska

18.08.25 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska

Die Amerikaner haben längst einen eigenen Begriff für dieses Trauerspiel geschaffen, das er auch bei seiner Zollpolitik zeigt: "TACO - Trump always chickens out". Was sich etwa mit "Trump kneift immer im letzten Moment" übersetzen lässt, beschreibt ein Muster: Der US-Präsident inszeniert eine große Show und stellt großspurig Forderungen, nur, um im letzten Moment doch zurückzuziehen. Putin dürfte das gewusst haben, als der US-Präsident ihm ein Ultimatum stellte. Die Einladung zurück auf das diplomatische Parkett nahm der dennoch dankbar an. Und hier zeigt sich genau das Problem an Trumps sogenannter Außenpolitik: Er liefert gute Bilder, mehr aber nicht. Und auf denen sehen auch Diktatoren, Kriegstreiber und Autokraten gut aus./yyzz/DP/zb