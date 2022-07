Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum europaweiten Energiesparplan

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum europaweiten Energiesparplan:

"Dass nun EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an den europäischen Zusammenhalt appelliert und einen europaweiten Energiesparplan verordnen will, ist einerseits löblich, zeugt andererseits aber auch von einer Brüssel-typischen Instinktlosigkeit für die Befindlichkeiten der Bevölkerungen. Von der Leyens Plan bedeutet: Solidarität mit den Ländern, die sich aller Warnungen zum Trotz von Putin erpressbar gemacht haben. Denen nun helfen? Der deutsche Ruf hat in Teilen Europas durch das Auftreten der Bundesregierung als Lehr- und Zahlmeister in der Euro- und Schuldenkrise stark gelitten."/kkü/DP/he