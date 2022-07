Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Nato-Gipfel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Nato-Gipfel

Auf ihrem Gipfel in Madrid hat die Verteidigungsallianz wegweisende Entscheidungen im Eiltempo auf den Weg gebracht, wie man es noch vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten hätte, und damit ein klares Signal Richtung Putin geschickt: Leg dich nicht mit uns an. In der bevorstehenden Erweiterung um Finnland und Schweden und der Stärkung der Ostflanke mithilfe von mehr Truppen offenbart sich nunmehr endlich ein realistischer Blick auf die von Russland ausgehende Bedrohung für die europäische Sicherheitsordnung. Noch vor zwei Jahren galt das Bündnis so manchem als "hirntot", Ex-Präsident Donald Trump hatte es sogar als "obsolet" bezeichnet. Nun zeigt sich die Allianz so handlungsfähig wie agil. Das ist beruhigend.