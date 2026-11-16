Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum SPD-Vorsitz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum SPD-Vorsitz

Die SPD kommt nicht zur Ruhe - und nicht zur Vernunft. Es scheint, als wollten viele Funktionäre Lars Klingbeil demontieren. Jetzt kommt auch noch Hubertus Heil um die Ecke.

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Der frühere Arbeitsminister meint ernsthaft, er sei der Richtige. Was für eine Selbstüberschätzung. Der Erfinder des Bürgergeldes und Totengräber der Hartz-IV-Gesetze ist vielmehr ein Grund, warum sich noch mehr Arbeitnehmer von der SPD abgewendet haben.

Mit diesen Machtintrigen setzt die SPD ihren Weg in die politische Bedeutungslosigkeit fort.

Das größte Programm für soziale Gerechtigkeit und gegen das Erstarken der politischen Ränder ist ein echtes Wirtschaftswachstum, das nicht auf Schulden basiert./yyzz/DP/zb