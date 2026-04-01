Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Tabakkaufverbot in Großbritannien

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Tabakkaufverbot in Großbritannien:

"Radikal, ja. Aber genau deshalb richtig: Das Gesetz kann erreichen, was Werbeverbote, schwarze Lungen auf Schachteln und Aufklärung ungenügend schaffen: Suchtprävention. Es geht auch um die Einsicht, dass sich wohl niemand mit 18 Jahren bewusst für eine womöglich lebenslange Abhängigkeit entscheidet, wenn er anfängt zu rauchen. Hier setzt das Gesetz an: Es nimmt der Tabakindustrie die Möglichkeit, immer neue junge Konsumenten zu gewinnen. Das verhindert, dass junge Erwachsene systematisch in eine Abhängigkeit rutschen, bevor ihr Urteilsvermögen überhaupt ausgereift ist. Großbritannien zeigt den Mut, den Teufelskreis zu kappen. Das ist ein politischer Schnitt durch eine der tödlichsten Alltagsgewohnheiten unserer Zeit."/yyzz/DP/he