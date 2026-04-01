DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,5%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.434 -0,8%Euro1,1682 ±-0,0%Öl105,6 -0,4%Gold4.677 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel gelingt Rückkehr in die Gewinnzone -- Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX etwas tiefer erwartet Anleger bleiben wegen hohen Ölpreisen zurückhaltend: DAX etwas tiefer erwartet
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Tabakkaufverbot in Großbritannien

24.04.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Tabakkaufverbot in Großbritannien:

"Radikal, ja. Aber genau deshalb richtig: Das Gesetz kann erreichen, was Werbeverbote, schwarze Lungen auf Schachteln und Aufklärung ungenügend schaffen: Suchtprävention. Es geht auch um die Einsicht, dass sich wohl niemand mit 18 Jahren bewusst für eine womöglich lebenslange Abhängigkeit entscheidet, wenn er anfängt zu rauchen. Hier setzt das Gesetz an: Es nimmt der Tabakindustrie die Möglichkeit, immer neue junge Konsumenten zu gewinnen. Das verhindert, dass junge Erwachsene systematisch in eine Abhängigkeit rutschen, bevor ihr Urteilsvermögen überhaupt ausgereift ist. Großbritannien zeigt den Mut, den Teufelskreis zu kappen. Das ist ein politischer Schnitt durch eine der tödlichsten Alltagsgewohnheiten unserer Zeit."/yyzz/DP/he