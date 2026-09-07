Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt

07.09.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt

In anderen europäischen Ländern führte eine erstarkende Rechte zu deren Mäßigung. Ebenfalls denkbar wäre eine "Entzauberung" der anderen Art: Dass eine AfD im Rausch ihrer Stärke über die Stränge schlägt. Sachsen-Anhalt könnte zur Warnung werden. Am besten wäre ein dritter Trend: Dass das Wahlergebnis dazu führt, sich zusammenzureißen und Kurs und Tonlage im ganzen Land zu ändern, egal wer regiert. Dass das Ergebnis mit seinen extremen Verschiebungen statt zu einer weiteren Verhärtung zu einer Besinnung beiträgt und zu einem stärkeren Miteinander führt: von allen mit jedem, aus der Einsicht heraus, dass eine spaltende Radikalisierung kein Weg sein darf, für die Gegner der AfD ebenso wenig wie für diese Partei und ihre Anhängerschaft./yyzz/DP/zb