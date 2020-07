Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Fleischbranche

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Fleischbranche

Bis zuletzt hat die Fleischindustrie versucht, das aus ihrer Sicht Schlimmste zu verhindern. Jetzt kommt alles noch viel schlimmer. Der Kabinettsbeschluss geht weit über das notwendige Verbot der Werkverträge in Schlachthöfen hinaus. Die gesamte bisherige Art der Produktion steht auf dem Prüfstand. Die fetten Jahre, so scheint es, sind vorbei. Die Kritik der Lobby am Beschluss ist nicht von der Hand zu weisen. Vieles, was beendet werden soll, hat nichts mit dem Werkvertrag oder den Missständen zu tun.