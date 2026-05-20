Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Führerschein-Reform

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Führerschein-Reform:

"Das Bundeskabinett hat der umstrittenen Führerscheinreform von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zugestimmt. Der haarsträubendste Punkt ist die geplante "Laienausbildung". Mama und Papa sind nun mal keine Fahrlehrer. Ihnen fehlt schlichtweg das fachliche Wissen und vor allem der pädagogische Hintergrund, um in Stresssituationen angemessen zu reagieren. Das weitaus größere Problem: Im Familien-Pkw fehlt das rettende Bremspedal auf der Beifahrerseite. Die Reform macht Laien zu Ausbildern und das ist schlicht fahrlässig. Online-Theorieunterricht oder der optionale Einsatz moderner Simulatoren sind sinnvolle Innovationen. Aber Eltern zu Laien-Ausbildern zu machen und bewährte Prüfungsstandards aufzuweichen sind ein extremes Risiko."/yyzz/DP/he