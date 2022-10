Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Gaspreisbremse

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Gaspreisbremse:

"Warum nur haben SPD, FDP und Grüne so lange mit einer Gaspreisbremse gewartet? Als sich die Krise im Sommer abzeichnete, setzten die Koalitionäre erst einmal auf die unfaire und vermurkste Gasumlage, die die Bürger über Gebühr abkassiert hätte - ein schwerer Fehler. Wertvolle Monate gingen so verloren. Dadurch sind viele Mittelständler schon jetzt am Limit, viele Verbraucher unter Druck - ob die staatliche Hilfe sie noch rechtzeitig erreicht? Erst im Dezember wird die Abschlagszahlung übernommen, erst im März werden die Preise gedeckelt - das ist noch lange hin. Die Gaspreisbremse kommt also spät, für manche zu spät."/be/DP/he