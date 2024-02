Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Gründung der Maaßen-Partei

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Gründung der Maaßen-Partei:

"Auch wenn bei den Inhalten noch wenig eindeutig ist, macht Maaßen schon mal klar, wohin die jüngste Partei der Bundesrepublik blickt; das ist zurück. Von Konservativen bis hin zu Sozialdemokraten, die eine Sozialdemokratie eines Helmut Schmidt vertreten haben, wolle man Wähler erreichen, sagte Maaßen. Zukunftsorientiert ist das nicht: Helmut Schmidt wurde vor 50 Jahren zum Kanzler gewählt. Ältere Bürger werden sich an diese Zeit erinnern. Wer in Ostdeutschland gelebt hat, - und dort will die Partei bei den Landtagswahlen antreten - kennt die Bundesrepublik der 1970er kaum. Die Werteunion bedient eine diffuse Sehnsucht nach einer Zeit, in der alles besser zu sein schien."