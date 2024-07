Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Iran-Wahl

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Iran-Wahl:

"Die Iraner haben sich entschieden: und zwar fürs Zuhausebleiben. Nur rund 40 Prozent betrug die Wahlbeteiligung und ist damit noch einmal etwas geringer ausgefallen als bei den Parlamentswahlen im Frühjahr. Da nützte es auch nichts, dass das Regime die Öffnungszeiten der Wahllokale immer wieder verlängerte, um mehr Menschen an die Wahlurnen zu locken. In die Stichwahl am 5. Juli schaffen es nun ein Reformer und ein Hardliner. Wobei: Was für ein Reformer soll das eigentlich sein? Auch der 69-jährige Herzchirurg und frühere Gesundheitsminister Massud Peseschkian ist vom Wächterrat als Kandidat abgesegnet worden. Dem Regime nicht genehme Kandidaten wurden gar nicht erst zur Wahl zugelassen."/yyzz/DP/nas