OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Rentenreform:

Die Rente muss zukunftsfähig bleiben. Natürlich darf man über Altersgrenzen, Anrechnung und die Finanzierung diskutieren. Aber will man die abschlagsfreie Rente wirklich zum Privileg einer Einkommensgruppe machen? Vielen Durchschnittsverdienern würde der Weg in die ungekürzte Rente nach 45 Beitragsjahren dauerhaft verwehrt. Das würde viele Beschäftigte dafür bestrafen, dass sie im Laufe ihres Lebens etwas mehr verdient haben. Gefragt ist nicht eine "Respekt-Rente" für wenige, sondern eine faire Regelung für alle, die über Jahrzehnte ihren Beitrag geleistet haben. Alles andere folgte einer Zwei-Klassen-Logik, die die Akzeptanz der Rentenreform bei den Bürgern wohl kaum steigert./yyzz/DP/mis