Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Situation im Niger

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Situation im Niger:

"Die Lage im Niger illustriert die Glaubwürdigkeitsprobleme westlicher Politik. Dort, wo Frankreich als Kolonialmacht herrschte, will man heute auf (mehr oder weniger) demokratische Strukturen pochen. Dies aber auch nur diesmal; frühere Putsche im selben Land oder aktuelle Umstürze in anderen Staaten sind viel egaler, weil man mit dem Niger so seine speziellen Ziele hatte und hat. Bei der Durchsetzung sollen afrikanische Länder helfen, deren Regierungen ebenfalls auf eher graue Weise ins Amt gekommen sind. Viele Länder haben die Sicherheit in riesigen Gebieten innerhalb der eigenen Grenzen nicht im Griff. Nun sollen sie einen Militärputsch im Nachbarland niederschlagen, der in der Bevölkerung beträchtlichen Rückhalt erfährt? Die Vorstellung ist irrwitzig."/ra/DP/he