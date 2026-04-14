Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Steuersenkung für Sprit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Neue Osnabrücker Zeitung" zur Steuersenkung für Sprit:

"Ob sich die Empörung wieder legt und der Tankrabatt sein Ziel noch erreicht, ist nicht unmöglich. Den Mineralölkonzernen Abzocke nachzuweisen und ihre Krisengewinne zum Teil abzuschöpfen, um die Entlastungen zu finanzieren, ist seit dem Tankrabatt der Ampel einfacher geworden. Eine europäische Übergewinnsteuer könnte es den Ölmultis erschweren, auf Kosten ganzer Volkswirtschaften Kasse zu machen. Und wenn die Spritpreise am Ende um annähernd 17 Cent pro Liter sinken, würde das vielen sehr helfen./yyzz/DP/he