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Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Weltklimakonferenz

OSNBARÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Weltklimakonferenz:

"Trotz aller Hitzerekorde, all der Dürren und Überflutungen und der ökonomischen Schäden durch den Klimawandel sind die Erwartungen diesmal besonders gering. Außer Gastgeber Erdogan hat kein Staatsoberhaupt zugesagt. In den USA wird für den Betrieb von Rechenzentren so viel fossile Energie verfeuert, dass die ganzen CO2-Einsparungen, die das Land schon geschafft hat, wieder zunichtegemacht werden. Auch in Deutschland mangelt es nicht an Stimmen, die meinen, die Wirtschaft sei nur zu retten, wenn wir den Umbau zu erneuerbaren Energien stoppen. Statt sich von Trumps fossilem Wahn lähmen zu lassen, sollten die Europäer Chinas Entschlossenheit nacheifern. Dann kann Klimaschutz zum Turbo statt zur Bremse für die Wirtschaft werden."/yyzz/DP/he

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