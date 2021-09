Pressestimme: 'Neue Presse' (Coburg) zur neuen Arbeitswelt

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur neuen Arbeitswelt

Nun gilt es, das Beste aus alter und neuer Welt zusammenzuführen - in einem, neudeutsch ausgedrückt, hybriden Modell zwischen Remote-Arbeit und Teamarbeit im Office. Die Zahl der betrieblichen Abkommen, die den Mitarbeitern eine größtmögliche Flexibilität und Wahlfreiheit belassen, nimmt zu. Ganze Traditionsbranchen wie das Bankgewerbe könnten alsbald Tarifverträge vereinbaren, in denen mobile Arbeit gefördert wird. (.) Dort, wo es sich organisieren lässt, könnten feste Anwesenheitsquoten in naher Zukunft obsolet sein. Wer meint, seine Mitarbeiter zwecks Kontrolle ständig im Auge haben zu müssen, macht sowieso etwas falsch. Wenn die neue Lockerheit im Umgang der betrieblichen Partner bewahrt wird, hätte Corona sogar etwas Positives gebracht.