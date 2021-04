Pressestimme: 'Neue Presse' zu Astrazeneca-Wirrwarr

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Astrazeneca-Wirrwarr:

"Nach medizinischen Indikationen, die natürlich untersucht werden müssen, geht jedes Land seinen eigenen Weg. Frankreich gibt Astrazeneca für alle über 55 Jahre frei, Deutschland setzt die Altersgrenze auf 60 Jahre, Dänemark und Norwegen haben den Impfstoff ganz aus dem Verkehr gezogen. All das sind Länder der EU. Da müssen Fragen gestellt werden: Wie wertvoll sind die Hinweise der Ema, wenn am Ende jeder das macht, was er für richtig erachtet? Wie schlagkräftig ist eine solche Behörde überhaupt? Die Antwort auf diese Wirrnisse sollten die Mitgliedstaaten bald finden."/yyzz/DP/fba