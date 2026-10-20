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Pressestimme: 'Neue Presse' zu Ausschreitungen in Frankreich

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Ausschreitungen in Frankreich:

"Die Perspektivlosigkeit in vielen Banlieues, die Stigmatisierung durch die Polizei oder Arbeitgeber, die Bewerber mit arabisch klingenden Namen oder aus bestimmten Wohnorten vorab aussortieren, wird seit Jahrzehnten hingenommen. Nirgendwo wird das Versprechen der Gleichheit aller häufiger gebrochen. Zwar rechtfertigt dies in keinster Weise die Zerstörungswut oder die Plünder-Exzesse vom vergangenen Wochenende. Diese muss die Regierung ahnden. Zugleich muss sie aber auch die tieferen Gründe für den unbändige Zorn bekämpfen, will sie die Gewalt-Spirale beenden."/DP/jha

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