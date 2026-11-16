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Pressestimme: 'Neue Presse' zu Heil fordert Klingbeil heraus

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Heil fordert Klingbeil heraus:

"Die prompte Unterstützung Klingbeils durch andere SPD-Größen zeigt, wie sehr die Frage die Partei beschäftigt. Die Organisation politischer Vorgänge hat Klingbeil immer schon fasziniert. Ihre Bedeutung hat er stets gepredigt. Angesichts des Chaos in der Haushaltswoche könnte man fast vermuten, dass er zurzeit zu sehr mit der Organisation der Parteipolitik beschäftigt ist. Man muss dabei aber auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Denn klar ist auch: Ginge Klingbeil der Parteivorsitz verloren, gelänge der schwarz-roten Koalition in Sachen Reformen noch weniger als bislang."/DP/jha

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