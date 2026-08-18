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Pressestimme: 'Neue Presse' zu Mangel an bezahlbaren Wohnraum

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Mangel an bezahlbaren Wohnraum:

"Nun hat die Krise auf dem Wohnungsmarkt die Mittelschicht erreicht, denn inzwischen fehlen nicht nur Sozialwohnungen. Steigende Baukosten, hohe Zinsen und Spekulanten machen vor allem in Ballungsräumen das Wohnen selbst für Gutverdiener unerschwinglich. Deshalb ist es richtig, dass die Politik endlich eine Kurskorrektur versucht. Dazu gehört nicht nur eine neu durchdachte Förderpolitik, auch der Dschungel der Bauvorschriften muss gelichtet werden."/DP/jha

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