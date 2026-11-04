Pressestimme: 'Neue Presse' zu Schaeffler

04.11.26 05:34 Uhr

In Herzogenaurach, Nürnberg, Höchstadt und Schweinfurt könnten nach Angaben der IG Metall insgesamt gut 1500 Arbeitsplätze wegfallen. Offiziell spricht man bei Schaeffler von einem "Ergebnisverbesserungsprogramm". Diese Wortschöpfung hat etwas Zynisches. Schließlich steht hinter jedem Arbeitsplatz eine konkrete Person - ein Familienvater oder eine Mutter -, die nun einer ungewissen Zukunft entgegensehen muss. Wer angestellt bleibt, soll überdies einen "Solidaritätsbeitrag" leisten, übersetzt heißt das schlicht: auf Gehalt verzichten./yyzz/DP/zb

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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