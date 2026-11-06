DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 9,93 -7,7%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.563 -0,0%Euro 1,1197 -0,2%Öl 100,0 +1,7%Gold 4.046 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Neue Presse' zu Trump und die Folgen der US-Zwischenwahlen

COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zu Trump und die Folgen der US-Zwischenwahlen

Niederlagen in der Politik können für den Betroffenen zwei Folgen haben. Entweder nimmt er die Ursachen zum Anlass, seine Politik zu ändern. Oder er verfällt in ein trotziges "Jetzt erst recht". Das Desaster von Donald Trumps Republikanern bei den US-Zwischenwahlen hat nun sogar sein eigener Vizepräsident auf die Teuerung zurückgeführt, die der unpopuläre Iran-Krieg ausgelöst hat. Deshalb fragen jetzt viele: Lernt Trump daraus? Oder lässt er den Krieg noch einmal aufflammen?/yyzz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.