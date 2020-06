Pressestimme: 'Neue Presse' zum Tönnies-Skandal

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum Tönnies-Skandal:

"Jetzt wollen Politiker die Zustände in der Fleischindustrie verbessern. So sprach sich Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) jüngst für höhere Fleischpreise aus, Grünen-Chef Robert Habeck fordert eine "Tierhaltung, die am Wohl der Tiere ausgerichtet ist". Letztlich sind jedoch vor allem die Verbraucher in der Verantwortung. Sie sollten sich fragen, wie das Leben der Pute oder der Alltag einer Leiharbeiterin wohl grundsätzlich aussieht, wenn das Fleisch am Ende für wenige Euros pro Kilogramm im Supermarktregal liegt. Etwas gesunder Menschenverstand reicht aus, um zu erkennen: Da kann es weder tiergerecht noch menschenwürdig zugegangen sein. Kaum jemand fordert, Fleisch als Nahrung abzuschaffen. Es könnte aber teurer und wieder zu etwas Besonderem werden. Wie damals, bei den Großeltern."/ra/DP/nas