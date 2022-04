Pressestimme: 'Neue Presse' zur Energieversorgung

COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zur Energieversorgung

Angst und Verunsicherung in Deutschland sind erklärbar - aber übertrieben. Denn die Regierung hat früh erklärt, dass die Versorgungssicherheit für die nächsten Monate gesichert sei. Und selbst wenn es zu Engpässen kommen sollte, wird das laut Energie-Notfallplan zuerst die Industrie zu spüren bekommen. Unbeheizte Wohnungen, in denen die Menschen frieren, sind derzeit also sehr unwahrscheinlich in Deutschland./kkü/DP/zb