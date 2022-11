Pressestimme: 'Neue Presse' zur Klimaabgabe

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Klimaabgabe:

"Vermieter müssen sich nun an der Klimaabgabe fürs Heizen beteiligen. (...) Nicht jeder Eigentümer darf energetisch sanieren, nicht jeder kann es finanziell. Wer nimmt also künftig noch Familien mit kleinen Kindern auf, die dauerhaft warme Zimmer brauchen? Hat dann nur noch der berufstätige Single eine Chance? Vieles, was die Ampel macht, ist planwirtschaftlicher Nonsens. Die CO2-Abgabe den Vermietern aufzusatteln gehört dazu. Steigende Mieten und weiterer Leerstand auf dem Wohnungsmarkt werden die Folge sein."/yyzz/DP/he