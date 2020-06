Pressestimme: 'Neue Presse' zur Wasserstoff-Strategie

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" schreibt zur Wassserstoff-Strategie:

Die Wasserstoff-Technologie hat großes Potenzial. Zwar ist ihr Wirkungsgrad in der Gesamtschau geringer als bei vielen anderen Energieträgern, doch bietet sie eben auch die Möglichkeit, überschüssige Energie etwa aus Photovoltaik an sonnenreichen oder der Windkraft an stürmischen Tagen zu speichern. Dann, wenn die Anlagen Strom produzieren, der ansonsten verschenkt werden müsste. Das ist wohl einer der größten Pluspunkte der Wasserstoff-Technologie. Dass vermeintliche Umweltschützer kurz nach Verabschiedung des Pakets nun schon wieder gegen die Nutzung des Energieträgers im Verkehrssektor wettern, ist umso unverständlicher. Gerade im Hinblick auf die Verkehrswende könnten Wasserstoffautos genau da ansetzen, wo Elektroautos im Hintertreffen sind: Der emissionsarmen Fahrt auf der Langstrecke.