Pressestimme: 'Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung' zu Erdogan

ESSEN (dpa-AFX) - "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" zu Erdogan:

"Erdogan, der innenpolitisch mit massiven Problemen zu kämpfen hat, kündigt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und einen Bevölkerungsaustausch an. Dass dies keine leeren Drohungen sind, hat die Besetzung der vormals mehrheitlich von Kurden bewohnten Region Afrin im Nordwesten Syriens Anfang vergangenen Jahres gezeigt. Natürlich ist Deutschland in einer Zwickmühle. Die türkische Regierung kann jederzeit die Flüchtlingsrouten wieder öffnen. Wenn aber die Türkei wieder mit aus Deutschland erworbenem Kriegsgerät im Nachbarland einfällt und dort mit verbündeten islamistischen und dschihadistischen Milizen marodiert, dann wird eine solche Invasion neue Flüchtlingsströme auslösen. Diese Leute werden wahrscheinlich nicht in die Türkei, sondern in die irakischen Kurdengebiete fliehen. Deutschland würde das vermutlich hinnehmen. Auch der Angriff gegen Afrin hat seinerzeit zu kaum einer nennenswerten Kritik aus Berliner Regierungskreisen geführt. Für Deutschland wäre das eine weitere moralische Bankrotterklärung."/ra/DP/he