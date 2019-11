Pressestimme: 'Neue Westfälische' zu Olympia 2032 an Rhein und Ruhr

BIELEFELD (dpa-AFX) - "Neue Westfälische" zu Olympia 2032 an Rhein und Ruhr:

"Es ist noch lange hin bis Olympia 2032. Und dennoch ist die Euphorie offenbar mit manchem Politiker schon durchgegangen. Ein ganz breites Bündnis im Landtag aus CDU, SPD, FDP und Grünen hat sich für eine Bewerbung der Städteregion Rhein/Ruhr um die Austragung der Olympischen Sommerspiele in 13 Jahren ausgesprochen. Das sportliche Großereignis soll in einem Teil von NRW stattfinden - von Aachen bis Dortmund. In dem Landtagsbeschluss ist von einer "großen Chance für Nordrhein-Westfalen" die Rede und davon, dass der Breitensport und seine 19.000 Vereine profitieren könnten. Und von einer "ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Ausgestaltung" der Spiele. Gerade für diese Attribute stand das Internationale Olympische Komitee (IOC) bislang nicht."/ra/DP/he