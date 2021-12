Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zu Giffey

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zu Giffey:

"Während Giffey von Enteignungen nichts wissen will, fühlt sich ihr Koalitionspartner Linkspartei diesem Ziel verpflichtet - auch, weil Ende September mehr als 56 Prozent der Bürger einen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne unterstützen. Diesen Konflikt hat die Koalition nur vertagt. Giffey muss nicht nur versuchen, die Koalition zusammenzuhalten. Sie braucht auch Rückhalt in ihrer Partei. In der ziemlich linken Hauptstadt-SPD gilt Giffey als konservativ. Doch spricht es Bände, wenn eine Partei als "rechts" sieht, was vernünftig ist."/yyzz/DP/men